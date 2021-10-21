Археологические раскопки ведут на границе Ривне и Квасилова.

Украинские археологи раскопали скелет самки лося периода бронзового века (3-2 тысячелетия до нашей эры) вблизи Ривне.

Об этом рассказал руководитель экспедиции Алексей Войтюк, передает "Суспільне".

"Учитывая специфику черепа, можно предположить, что это лось, но отсутствие рогов указывает, что это самка лося. Также, учитывая расположение костяка, можем предположить, что это ритуальное захоронение. Но подчеркну, что это лишь предположение, подтвердить это сможем только после анализа скелета животного", – рассказал археолог.

Отмечается, что останки животного этого исторического периода на территории области раскопали впервые.

Читайте такжеУченые нашли окаменелости морского чудовища, жившего 435 миллионов лет назадАрхеологические раскопки ведут на границе Ривне и Квасилов члены экспедиции охранно-археологической службы Национальной академии наук и краеведческого музея. В раскопах чаще всего археологи наталкиваются на фрагменты посуды.

Ранее сообщалось, как китайские археологи обнаружили кусок хребта динозавра, который жил около 200 миллионов лет назад.

А на морском дне возле небольшого испанского острова Портиксол нашли одну из крупнейших в Испании и Европе коллекций золотых монет времен Римской империи.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц