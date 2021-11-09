Капсула с астронавтами благополучно приводнилась в Мексиканском заливе.

Члены международного космического экипажа: Томас Песке, Меган Макартур, Шейн Кимбро и Акихико Хосидэ вернулись на Землю после более чем шестимесячного пребывания на Международной космической станции.

Как сообщается на сайте NASA, капсула SpaceX Crew Dragon с 4 астронавтами благополучно приводнилась в Мексиканском заливе у побережья Флориды в понедельник.

Таким образом, завершена вторая длительная коммерческая миссия агентства на МКС. Эта миссия установила рекорд самого продолжительного полета космического корабля с экипажем из США. Международный экипаж из четырех человек провел на орбите 199 дней, что превышает 168 дней, установленных миссией NASA SpaceX Crew-1 в начале этого года.

Миссия Crew-2 стартовала 23 апреля на ракете Falcon 9 из Космического центра НАСА им. Кеннеди во Флориде.

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На протяжении всей своей миссии астронавты Crew-2 участвовали во множестве научно-технических работ, научных исследований и демонстраций технологий. Кроме того, они провели четыре выхода в открытый космос и несколько общественных мероприятий, находясь на борту орбитальной лаборатории. Они изучали, как газовое пламя ведет себя в условиях микрогравитации, вырастили зеленый чили в среде обитания растений на станции, установили свободно летающих роботов-помощников и даже надели очки виртуальной реальности, чтобы опробовать новые методы тренировок в космосе.

Также астронавты сделали сотни снимков Земли в рамках программы Crew Earth Observation – расследование, одно из самых продолжительных исследований на борту космической станции, которое способствует отслеживанию стихийных бедствий и изменений на нашей планете.

Отмечается, что запуск миссии NASA SpaceX Crew-3 запланирован уже после 10 ноября.

Как сообщал УНИАН, космический корабль, на борту которого будет находиться полностью гражданский экипаж компании Axiom Space, планируется запустить на Международную космическую станцию (МКС) 21 февраля 2022 года.

Автор: Инна Андалицкая