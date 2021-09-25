В январе Axiom Space назвала имена туристов, которые полетят на МКС в 2022 году.

Космический корабль, на борту которого будет находиться полностью гражданский экипаж компании Axiom Space, планируется запустить на Международную космическую станцию (МКС) 21 февраля 2022 года.

Запуск планируется провести в рамках миссии Axiom-1.

О дате полета сообщила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс. "Мы планируем запустить миссию Axiom 1 на МКС 21 февраля", - написала Лидерс в Twitter.

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Отправка гражданского экипажа на МКС

В январе Axiom Space назвала имена туристов, которые полетят на МКС в 2022 году. Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним отправятся американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

В начале мая NASA заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туристов на МКС. При этом стоимость контракта не раскрывается. Миссия на МКС получила название Axiom Mission 1 (Ax-1), она рассчитана на восемь дней. Запуск запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В NASA отмечали, что этот полет состоится не раньше января 2022 года.

Автор: Ирина Погорелая