С 6 по 11 декабря геологическая служба США зафиксировала 7 землетрясений.

Ряд землетрясений зафиксировали на огромной линии разлома длиной около 46 метров, расположенной на Среднем Западе в США.

Как пишет Daily Mail, этот разлом называется Новый Мадрид и пересекает Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. С 6 по 11 декабря геологическая служба США зафиксировала 7 землетрясений в Миссури и одно - в Теннесси. Крупнейшие из них были магнитудой 3 и 2,6, а другие - около 2.

Ученые считают, что эта огромная линия разлома на самом деле может сгенерировать землетрясение магнитудой 7 и выше в течение следующих 50 лет. По словам координатора по чрезвычайным ситуациям в Департаменте безопасности Миссури Робби Майерса, сейчас такая вероятность оценивается в 40%, но с каждым годом она только растет.

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Как указывается, 7 землетрясений произошли в течение 9 часов, а затем 11 декабря было зафиксировано еще 8 землетрясений. Отмечается, что в этом районе не было значительных землетрясений более 200 лет. Последняя мощная сейсмическая активность фиксировалась между 1811 и 1812 годами, когда произошло три землетрясения, "по оценкам, магнитудой от 7 до 8".

Землетрясение магнитудой 8 в этом регионе может привести к гибели тысячи людей, разрушить мосты через реку Миссисипи, изогнуть основные автомагистрали и вызвать разрыв нефте- и газопроводов. По данным статистики, разрушительные землетрясения магнитудой 6 или выше происходят в этом регионе раз в 80 лет. Последний раз это было в 1895 году возле Чарльстона, штат Миссури, около 129 лет назад.

Ученые все еще изучают, что вызвало этот рой землетрясений, и уже имеют некоторые теории. В частности, они предполагают, что разлом может медленно смещаться, генерируя многочисленные небольшие подземные толчки. Согласно другой теории, это явление может быть вызвано постепенным высвобождением тектонического напряжения вдоль линий разломов или изменениями в подземных условиях.

Ранее УНИАН сообщал, недавно астрономы зафиксировали один из самых мощных "звуковых ударов" во Вселенной.

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