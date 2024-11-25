Она напоминала "звуковой грохот реактивного истребителя".

Астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных волн, которую когда-либо видели. Ее вызвала галактика NGC 7318b, которая врезалась в четырех своих соседей, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона км/ч. Это потрясающее космическое событие произошло в квинтете Стефана

Как пишет livescience, вхождение NGC 7318b в систему создало чрезвычайно мощный ударный фронт, похожий на "звуковой грохот реактивного истребителя". Исследователи надеются, что, изучив его, они смогут понять больше о бурных и хаотических взаимодействиях между галактиками. Свои выводы они опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

"По сути, это огромное межгалактическое поле мусора. Новый злоумышленник NGC7318b врезался в поле обломков и сжал плазму и газ в нем. Делая это, он снова подпитал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, спровоцировал образование звезд", - сказала Марина Арнаудова астрофизик из Хартфордширского университета в Великобритании.

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Как отмечается, квинтет назвали в честь французского астронома Эдуарда Стефана, который открыл этот объект в 19 веке. В NASA описали его как группу из пяти галактик, которые "заперты в космическом танце повторяющихся близких встреч".

Этот квинтет расположен на расстоянии примерно 290 миллионов световых лет от Земли и был первой компактной группой галактик, которую когда-либо заметили. Чтобы исследовать поведение объекта и историю космоса, ученые использовали исследователь расширенной зонной скорости телескопа Уильяма Гершеля (WEAVE), спектрограф, установленный на телескопе Уильяма Гершеля на острове Ла-Пальма.

Разбивая свет от системы на составные части, спектрограф WEAVE отслеживал остатки обломков, рождение новых звезд и следы ионизированного газа, которые остались в результате силы столкновения. Все эти элементы были всколыхнуты ударным фронтом, который распространялся с гиперзвуковой скоростью.

Ожидается, что астрономы могут получить ценную информацию о том, как столкновения и слияния со времен Большого взрыва формировали галактики, которые мы видим сегодня, и как система может выглядеть в будущем.

"Такой тип столкновения галактик в Квинтете Стефана - это редкий шанс увидеть сложный набор галактик, находящихся в процессе столкновения. Относительно того, как это закончится, вполне вероятно, что в конце концов оно сольется с одним из членов группы, но не через миллионы или миллиарды лет, потому что размеры и скорость этих объектов настолько огромны", - сказала Арнаудова.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые впервые зафиксировали, как две черные дыры совместно "пожирают" газовое облако.

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