Ученые предполагают, что ранее на Луне могли быть извержения вулканов.

Ученые продолжают анализировать образцы горных пород, которые доставил на Землю китайский луноход. Последние результаты указывают на новые виды горных пород.

Как сообщает Sience Alert, среди 1,7 кг реголита возрастом 2 миллиарда лет - рыхлой пыли и щебня на поверхности Луны - было обнаружено семь различных типов горных пород. Одна из пород представляет собой совершенно новый тип лунного базальта, созданный в то время, когда Луна еще была вулканически активной.

Этот реголит является самым молодым, доставленным с Луны. Около 3000 частиц размером менее 2 миллиметров были просеяны исследователями в поисках свидетельств образования кратеров и вулканической активности в прошлом. Как и на Земле, эти типы магматических пород могут рассказать геологическую историю.

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По словам исследователей, три образца отличаются от остальных. В них высокое содержание титана с более крупными кристаллами, заключенными в стекловидную породу. Они имеют минералогический состав, которорый раньше не встречали на Луне.

"Эти фрагменты произошли из частей поверхности Луны, о которых мы еще не знаем с геологической точки зрения. Возможно, были даже извержения вулканов, о которых мы еще не знаем", - предполагают ученые.

Исследование Луны

Ранее NASA показало фотографии Луны, сделанные с максимально близкого расстояния.

Снимки были сделаны с космического корабля "Орион", когда он максимально приблизился к Луне. На новых снимках спутник Земли запечатлен с расстояния всего 128 километров.

Ранее NASA показало, как выглядит "закат" Земли со стороны Луны.

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