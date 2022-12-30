Ученые продолжают анализировать образцы горных пород, которые доставил на Землю китайский луноход. Последние результаты указывают на новые виды горных пород.
Как сообщает Sience Alert, среди 1,7 кг реголита возрастом 2 миллиарда лет - рыхлой пыли и щебня на поверхности Луны - было обнаружено семь различных типов горных пород. Одна из пород представляет собой совершенно новый тип лунного базальта, созданный в то время, когда Луна еще была вулканически активной.
Этот реголит является самым молодым, доставленным с Луны. Около 3000 частиц размером менее 2 миллиметров были просеяны исследователями в поисках свидетельств образования кратеров и вулканической активности в прошлом. Как и на Земле, эти типы магматических пород могут рассказать геологическую историю.
По словам исследователей, три образца отличаются от остальных. В них высокое содержание титана с более крупными кристаллами, заключенными в стекловидную породу. Они имеют минералогический состав, которорый раньше не встречали на Луне.
"Эти фрагменты произошли из частей поверхности Луны, о которых мы еще не знаем с геологической точки зрения. Возможно, были даже извержения вулканов, о которых мы еще не знаем", - предполагают ученые.
Исследование Луны
Ранее NASA показало фотографии Луны, сделанные с максимально близкого расстояния.
Снимки были сделаны с космического корабля "Орион", когда он максимально приблизился к Луне. На новых снимках спутник Земли запечатлен с расстояния всего 128 километров.
Ранее NASA показало, как выглядит "закат" Земли со стороны Луны.