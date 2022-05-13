Для этих целей исследователи использовали кресс-салат.

Ученые смогли вырастить растения на почве, которую доставили с Луны. Растения медленно прорастали и оказались низкорослыми.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что почву с Луны на Землю доставили в рамках миссии космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году. Ученые высадили кресс-салат. В первую же неделю выяснилось, что на лунной почве растения прорастают очень медленно и они низкорослые.

При этом исследователи сообщили, что полученные образцы почвы подвергались воздействию солнечной радиации дольше, чем почва с поверхности Моря покоя, поэтому оказались менее благоприятны для растений. Кроме того, в почве обнаружили крошечные обломки стекла от ударов микрометеоритов.

В связи с этим ученые считают, что для дальнейших экспериментов стоит использовать участки с более молодых геологических участков Луны.

"Тот факт, что что-то выросло, означает, что у нас есть действительно хорошая отправная точка, и теперь вопрос в том, как мы это оптимизируем и улучшаем", - заявила научный сотрудник НАСА по космической биологии Шармила Бхаттачарья.

Как ранее сообщал УНИАН, китайский луноход сфотографировал неизвестный объект на поверхности спутника Земли. Он напоминал хижину.

Позже стало известно, что найденный объект не хижина, а всего лишь камень, а идеальная геометрическая форма была игрой света, тени и угла съемки

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