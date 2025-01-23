Уже завтра ожидается магнитная буря.

Выброс корональной массы, направленный на нашу планету, произошел на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, на Солнце произошла вспышка класса М. Это была продолжительная вспышка, которая началась в 10:08 UTC (12:08 по Киеву - УНИАН) и закончилась в 11:00 (13:00 по Киеву).

Ожидается, что корональный выброс массы, вызванный этой солнечной вспышкой, нанесет скользящий удар с конца 24 января по 25 января.

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По прогнозам, солнечная активность останется на умеренном уровне с вероятностью вспышек класса M 60% и вспышек класса X 15% до 24 января.

В настоящее на Солнце есть 9 активных областей, которые направлены на нашу планету.

На Солнце может произойти супервспышка - что известно

Недавнее исследование показало, что риск выхода из строя электросетей и спутников из-за мощной солнечной вспышки может быть значительно выше, чем предполагалось.

Ученые исследовали 56 000 звезд, которые похожи на наше Солнце. Их выводы указывают, что сильные супервспышки от Солнца могут происходить примерно раз в сто лет.

Супервспышки, известные как события "Мияке", отличаются более высокой энергией и случаются крайне редко.

Ученые изучили яркость тысяч звезд и зафиксировали 2889 супервспышек. Это позволило установить, что звезды, похожие на Солнце, переживают такие события приблизительно раз в столетие.

Ожидается, что и Солнце может проявлять аналогичное поведение. Однако до сих пор неясно, чем вспышки на этих звездах отличаются от солнечных.

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