Солнечная активность достигла высокого уровня.

На Земле в ближайшие дни ожидается магнитная буря из-за вспышек на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, солнечная активность достигла высокого уровня 22 января с многочисленными солнечными вспышками класса С и М.

Так, 22 января солнечная нить оторвалась от южного полушария Солнца, вызвав заметный корональный выброс массы. По словам ученых, ожидается, что излучение от этой вспышки достигнет Земли 25 января. Хотя это событие все еще анализируется, вполне возможно, что в сторону нашей планеты было выброшено достаточно плазмы, чтобы вызвать геомагнитные бури G1 или более сильные.

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Кроме того, 23 января в активной области Солнца 3559 вспыхнула импульсивная вспышка. По прогнозам, из-за нее наиболее пострадают Австралия и Юго-Восточная Азия.

Как сообщается, активная область 3559 имеет магнитную конфигурацию и способна производить солнечные вспышки от умеренных до сильных. Кроме того, в настоящее время она находится в таком положении, что любые ее выбросы направлены на Землю. С 22 января этот регион стал источником многочисленных солнечных вспышек. Всего за сутки произошло 10 солнечных вспышек класса М.

По прогнозу, 24 января ожидаются спокойные и неустойчивые уровни геомагнитной активности, а 25 января начнется магнитная буря.

Магнитные бури - что это

Магнитные бури - это космические явления, вызванные воздействием солнечных ветров на магнитное поле Земли. При встрече с магнитосферой планеты заряженные частицы солнечного ветра могут вызывать временные возмущения в её магнитном поле. Эти возмущения проявляются в виде магнитных бурь, которые могут влиять на работу электрических систем, спутников, а также создавать яркие северные сияния.

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