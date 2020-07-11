Россиянину грозят десятки лет тюрьмы в США за кражу данных 112 миллионов человек

Правоохранители задержали Никулина в Праге 2016 года на запрос Интерпола. Сам он просил убежища в Чехии, вскоре выдаче хакера требовала и Россия.

Россиянину Евгению Никулину грозят десятки лет тюрьмы за кражу данных 112 миллионов пользователей социальных сетей.

Сейчас мужчину признали виновным жури присяжных в Сан-Франциско, пишет Радио Свобода.

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Россиянина обвиняют в краже данных из LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году.

Правоохранители задержали Никулина в Праге 2016 года на запрос Интерпола. Сам он просил убежища в Чехии, вскоре выдаче хакера требовала и Россия.

В апреле 2018 года Никулин был экстрадирован в США. Позже Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Никулин ответственный за одну из крупнейших утечек данных в истории США. За это ему грозят десятки лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, пользователи iPhone по всему миру пожаловались на сбои в работе сразу нескольких приложений.

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