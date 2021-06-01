По словам ученых, это - миражи, похожие на те, которые можно увидеть над раскаленным асфальтом дорог или песками пустыни.

Украинские ученые полярной экспедиции зафиксировали необычное явление у станции "Академик Вернадский": гигантские айсберги и острова, которые "зависли" в воздухе над поверхностью океана.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.

Как отмечают полярники, это - миражи. Такие же, какие можно увидеть над раскаленным асфальтом или песками пустыни.

"Однако над водой океана такой мираж случается исключительно в полярных регионах, и чаще всего именно вокруг Антарктиды, ведь здесь холодный воздух с континента имеет возможность выходить на относительно теплый, не скованный льдом океан", - говорится в сообщении.

Ученые объясняют, что в отличие от пустынных (или асфальтных) миражей, которые формируются в результате нагрева поверхности Солнцем, в Антарктике необходимый контраст температуры поддерживается в результате накопленного за лето тепла океана. Поэтому здесь миражи могут не отступать днями, а то и неделями.

"Хорошо все же, что летучие айсберги это лишь мираж, иначе, кроме перевертывания пингвинов, нашим полярникам пришлось бы отгонять от станции еще и огромные куски льда", - добавляют полярники.

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Что такое миражи и как они образуются

Из-за аномального преломления света в атмосфере, кроме предметов в их истинном положении, появляются также их мнимые изображения. Они являются результатом внутреннего отражения предметов в атмосфере. Тонкий слой горячего воздуха "залипает" над поверхностью, не успевая подниматься и перемешиваться - он действует, как кривое зеркало, иногда даже приближая далекие предметы.

Горизонт, который видит наблюдатель в это время, является условным, он лежит ниже настоящего. Чем больше контраст температуры над океаном, тем ниже будет расположен условный горизонт и образуется более толстая полоса миража. А заметно рваный край горизонта предопределяет турбулентность, возникающую на границе слоев теплого и холодного воздуха, которая, в свою очередь, определяется скоростью ветра и высотой волны океана.

"Кстати, легенда о летучем корабле скорее всего тоже базируется именно на явлении миража", - отмечают ученые.

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Автор: Александр Топчий