Киты приплыли прямо к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция "Академик Вернадский".

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" стали свидетелями редкого события: двое горбатых китов приплыли прямо к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция.

"Это довольно большая редкость, ведь обычно для встречи с китами участники экспедиций выходят в море на лодках. А здесь зимовщики увидели гигантских животных прямо из окон столовой, во время завтрака", - сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Специалистам удалось сфотографировать хвостовой плавник одного из горбачей. На этих плавниках киты имеют уникальный узор. Он, словно отпечаток пальца у человека, позволяет идентифицировать каждое животное.

Читайте такжеВ индийском зоопарке во Львове обнаружили коронавирус

""Ловить" на фото хвостовые рисунки – одно из направлений работы биологов на нашей станции. Затем эти фотографии становятся частью большого каталога (как шутят ученые: "китового Фейсбука"), сравнение которого с другими базами позволит существенно уточнить пути миграций и структуру популяций китов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горбачи являются самыми многочисленными китами в районе Антарктического полуострова. Их средний вес – 30 тонн, а длина 13,5-14,5 метров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская