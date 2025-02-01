В районе экватора наблюдается огромный пробел в находках окаменелостей.

Самые ранние окаменелости динозавров, которые были найдены людьми, датируются примерно 230 миллионами лет назад. Тем не менее ученые считают, что на неизведанных территориях по всему миру могут скрываться более древние останки, пишет Interesting Engineering.

Исследование, проведенное Музеем естественной истории Великобритании и Университетским колледжем Лондона, показало, что в районе экватора наблюдается огромный пробел в находках окаменелостей.

"До сих пор не было найдено никаких окаменелостей динозавров в регионах Африки и Южной Америки, которые когда-то составляли эту часть Гондваны. Однако это может быть связано с тем, что исследователи пока не наткнулись на нужные окаменелости из-за труднодоступности и относительного отсутствия исследовательских работ в этих областях", - рассказал ведущий автор исследования Джоэл Хит.

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Отмечается, что среди ученых распространено мнение о том, что самые первые найденные окаменелости принадлежали динозаврам, сформировавшимся из доэволюционных существ. В Лавразии, северной части Пангеи, были обнаружены останки динозавров такого же возраста (230 миллионов лет), что еще больше усложняет ситуацию.

Ученые считают, что некоторые окаменелости динозавров могут быть потеряны из-за эрозии или остаться спрятанными глубоко под землей. Они предполагают, что самые ранние динозавры могли жить в регионах, где окаменелости встречались редко, или в районах, которые находятся слишком далеко, чтобы их можно было исследовать должным образом.

Джоэл Хит вместе со своими коллегами разработали модели, которые позволяют исследовать эволюцию динозавров в обратном направлении. Для этого были изучены распределение окаменелостей, таксономические данные и доисторическая структура Пангеи.

В итоге подтвердилась теория о том, что динозавры впервые появились в более низких и жарких областях Гондваны. Эти районы расположены между теми, где были найдены самые древние из известных ископаемых скелетов динозавров.

"Наше моделирование позволяет предположить, что самые ранние динозавры могли зародиться в западной, низкоширотной Гондване. Это более жаркая и сухая среда, чем считалось ранее, состоящая из пустынных и саванноподобных районов", - объяснил Хит.

Исследование ученых говорит о том, что ранние динозавры могли быть хорошо приспособлены к жаркой и засушливой среде. Группа зауроподы, к которой относятся бронтозавр и диплодок, сохранила предпочтение к теплому климату, придерживаясь более низких широт Земли, подчеркнули в издании.

Другие исследования ученых

Ранее в Канаде нашли окаменелость огромного летающего динозавра, которого укусил крокодил. Отмечается, что птерозавры жили с позднего триаса до конца мелового периода..

Кроме того, в Монголии обнаружили самые большие следы утконосого динозавра. Группа исследователей сделала еще одно важное открытие: массивную дорожку из 13 окаменелых следов.

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