Ученые показали, как выглядит шаровое скопление NGC 1805, отличающееся необычным набором звезд.
Снимок был сделан с помощью космического телескопа Хаббл и опубликован на сайте обсерватории.
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На этом изображении множество разноцветных звезд расположены близко друг к другу. Эта плотная группа из тысяч звезд расположена недалеко от края Большого Магелланова Облака, галактики-спутника нашего Млечного Пути. Звезды вращаются близко друг к другу, как пчелы, роящиеся вокруг улья.
Как сообщается, в плотном центре этого скопления звезды находятся в 100–1000 раз ближе друг к другу, чем ближайшие звезды к нашему Солнцу, что делает маловероятным появление планетных систем вокруг них.
Синие звезды, наиболее ярко светящие в ближнем ультрафиолетовом свете, и красные звезды, освещенные инфракрасным светом.
По данным ученых, это молодое шаровое скопление можно увидеть в южном полушарии, в созвездии Дорадо.
Обычно шаровые скопления содержат звезды, рожденные одновременно; однако NGC 1805 необычна, поскольку, похоже, вмещает две разные популяции звезд с разницей в возрасте в миллионы лет.
Наблюдение за такими скоплениями звезд может помочь астрономам понять, как звезды эволюционируют и какие факторы определяют, заканчивают ли они свою жизнь белыми карликами или взрываются как сверхновые.
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