CNN: Полет "Аполлона 8" спас 1968 год, спасет ли новая миссия 2020-й?

Несмотря на весь технический прогресс, сегодняшний запуск не будет таким "большим шагом для человечества", как полет "Аполлона 8".

В 1968 году первая миссия по выходу на орбиту Луны "Апполон 8" повысила мораль в США в разгар очень тяжелого года. Происходили политические убийства, антивоенные и антирасистские протесты, президентство Линдона Джонсона переживало упадок, а Холодная война обострялась.

Сегодня астронавтов США снова ждет старт с Космического центра Кеннеди во Флориде. И это еще одно знаковое событие для программы страны по освоению космоса, - пишет CNN. Сегодня, как и 52 года назад, США переживают трудные времена. Количество жертв пандемии на этой неделе перевалило за 100 тысяч. А худший экономический кризис с 1930-х годов набирает обороты. Чудо космических полетов и смелость астронавтов, которые совершат первую в истории совместную миссию NASA и частной компании, могут дать определенную отдушину. Возвращение американского пилотируемого корабля после девятилетней паузы в космос также ликвидирует позорную зависимость от России в доставке экипажей на МКС.

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Но вряд ли сегодняшний запуск вызовет такой же резонанс, как и первый полет вокруг Луны, когда астронавт Уильям Андерс сделал знаменитое фото "восхода" Земли и дал человечеству возможность взглянуть на себя с другого мира. Несмотря на весь технологический прогресс, новая миссия будет казаться шагом назад.

Астронавты на этот раз используют ракету многоразового использования SpaceX Falcon 9. Но она очень похожа на ту, которая была использована в 1960-х годах. И это после закрытия несчастной программы Space Shuttle.

Хотя конечная цель NASA - полететь на Марс, программа США на ближайшие годы включает только путешествия на МКС и Луну. А это не будет огромным скачком для человечества. Сдержанный прогресс лишь подчеркнет чудо, совершенное людьми, которые покинули Землю на гораздо худшем космическом корабле полвека назад.

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Из-за пандемии COVID-19 в NASA попросили людей не собираться в толпы в Флориде, чтобы посмотреть, как Роберт Бенкен и Дуглас Харли полетят в космос. Но президент Дональд Трамп все равно планирует прилететь на стартовую площадку, чтобы погреться в отблеске патриотической славы. Хотя плохая погода может задержать сегодняшний запуск.

На Земле после одиссеи "Аполлона 8" командующий миссией Фрэнк Борман получил телеграмму с текстом: "Вы спасли 1968-й год". Если бы это было возможно и для 2020-го.

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