SpaceX впервые за 9 лет отправит астронавтов в космос из территории США

Если миссия SpaceX будет успешной, Штатам больше не придется покупать места на российских ракетах «Союз» для отправки астронавтов на МКС.

SpaceX впервые за девять лет отправит космонавтов NASA в космос из территории США.

Об этом сообщает Science alert.

Чиновники космического агентства уже встретились с представителями компании Маска для окончательной проверки космической капсулы накануне своей первой миссии 27 мая.

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Наконец, NASA дало «зеленый свет» на полет, который состоится из исторической стартовой площадки комплекса LС-39A во Флориде.

Астронавты прибудут на Международную космическую станцию на следующий день после вылета. Оба космонавта находились в жестком карантине – «в самом длинном в истории космической программы». Мужчин дважды тестировали на COVID-19 и, вероятно, осмотрят еще раз перед стартом.

Если миссия SpaceX будет успешной, Штатам больше не придется покупать места на российских ракетах «Союз» для отправки астронавтов на МКС.

Ранее NASA обнародовало видео тренировки космонавтов перед полетом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon

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