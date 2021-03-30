В ходе очередных испытаний разбился 11-й образец космического корабля Starship (SN11) американской компании SpaceХ инженера и предпринимателя Илона Маска.
Читайте такжеSpaceX попытается запустить прототип своего "марсианского" корабля Starship (трансляция)Трансляция испытаний велась в Twitter компании и на YouTube-канале NASASpaceflight.
При маневрах прототип вращался вокруг своей оси несколько интенсивнее, чем во время испытаний предыдущих изделий.
По словам Маска, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.
Стоит отметить, что из-за плотного тумана на полигоне, где проводились испытания, не было непонятно, чем закончилась посадка. Однако, вскоре полетели обломки и комментаторы сообщили, что «корабль разбился».
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