Предполагается, что у образца возникли проблемы со вторым двигателем.

В ходе очередных испытаний разбился 11-й образец космического корабля Starship (SN11) американской компании SpaceХ инженера и предпринимателя Илона Маска.

Читайте такжеSpaceX попытается запустить прототип своего "марсианского" корабля Starship (трансляция)Трансляция испытаний велась в Twitter компании и на YouTube-канале NASASpaceflight.

При маневрах прототип вращался вокруг своей оси несколько интенсивнее, чем во время испытаний предыдущих изделий.

По словам Маска, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Raptor.

Стоит отметить, что из-за плотного тумана на полигоне, где проводились испытания, не было непонятно, чем закончилась посадка. Однако, вскоре полетели обломки и комментаторы сообщили, что «корабль разбился».

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Автор: Катерина Шварц