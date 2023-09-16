У них меньше шансов заболеть диабетом, диареей, рвотой, а также проблемами с кожей и дыхательными путями.

Ученые заявляют, что коты, которые придерживаются растительной диеты, меньше болеют.

Как пишет Daily Mail, для нового исследования они опросили более 1300 владельцев кошек, из которых около 10% кормили своих питомцев исключительно веганским кормом.

Оказалось, что кошкам, которые не потребляли мяса, реже имели проблемы со здоровьем. В частности, они:

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на 23% реже серьезно болеют;

на 15% реже принимают лекарства;

на 7% реже посещают ветеринара чаще одного раза в год;

на 16% реже сталкиваются с нарушениями здоровья;

на 55% реже переходят на терапевтические диеты.

Ученые считают, что необходимо новое исследование, поскольку в предыдущем приняли участие всего 127 кошек-веганов. Это затрудняет уверенность в том, что польза для здоровья не была чем-то случайным.

Ученые изучили 22 проблемы со здоровьем и 15 из них реже наблюдались у кошек, отказавшихся от потребления мяса. Речь идет о:

желудочно-кишечных проблемах (диарея, рвота);

гормональных нарушениях (диабет);

проблемах с кожей;

проблемах с дыхательными путями.

В то же время у кошек-веганов значительно больший риск заболеваний почек по сравнению с плотоядными животными, однако эти данные основаны только на 4 животных.

Новости о кошках

Недавно эксперты объяснили, по какой причине пушистики "приклеиваются" к хозяину или хозяйке.

Видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина дома работает в окружении трех котов, а еще одно животное находится у него на руках, завирусился в сети.

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