Женщина злится на соседей, потому что их кошки продолжают приходить к ней в сад по своим делам, оставляя ее убирать беспорядок.

Одной женщине настолько надоело, что соседские кошки используют ее сад в качестве туалетного лотка, что она даже потребовала, чтобы владелец домашних животных "по очереди разбирался" с беспорядком в ее саду, но сосед отказался.

Женщина сказала, что ей надоело убирать за кошками, и настаивала на том, что от этого беспорядка у нее "выворачивается желудок", но ее сосед не делает ничего, чтобы ей помочь, пишет mirror.

В публикации на Mumsnet она написала: "Кошки моего соседа используют мой сад в качестве туалета. Мне надоело с этим иметь дело. Оно лежит там вонючее, пока я его не подниму. У меня переворачивает желудок и портит мне ежедневное удовольствие от сада".

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"Я знаю, что их нельзя держать на улице или приучить не делать этого. Я бы никогда не хотела причинить им вред - они просто кошки! Мне просто хотелось бы получить от соседа подтверждение того, что их решение держать кошек на улице вызывает проблемы. Я спросила, готовы ли они заняться этим, но мне ответили нет, что кошки закапывают это, так что вы даже не можете увидеть, где оно (некоторые делают, а их - нет), и именно поэтому они не держат их дома - они не хотят иметь дело с туалетным лотком", - добавила она.

Комментаторы поста были в основном на стороне женщины, причем многие из них предположили, что ее соседи проявили невнимательность, ожидая, что она будет убирать за их домашними животными. Другие владельцы кошек также осудили такое поведение, заявив, что активно предлагали соседям помощь в уборке беспорядка, вызванного их кошками.

Один человек написал: "Отнесите это в его сад, если его это не беспокоит. Он может его убрать, потому что в этом нет ничего страшного. Что касается разбрызгивателя, активируемого движением кошки, и садового шланга, это хорошо", а другой сказал: "Боже, я всегда говорил своим соседям о любых проблемах с моей кошкой, чтобы они кричали мне, и я разберусь с этим. Это кажется очень грубым!", а третий написал: "У меня была кошка, которая использовала мой гравий как наполнитель для кошачьего туалета. Мне не нужно было вовлекать владельца. Просто присматривал, а когда поймал ее с поличным, то прогнал. Всего через три раза она перестала приходить".

Другая пользовательница рассказала, что она приучила своих кошек пользоваться собственным садом для посещения туалета, создав из песка и гравия "то, что по сути было уличным туалетным лотком". Она добавила: "Мы сказали соседу постучать в нашу дверь, если он обнаружит какие-нибудь какашки, чтобы мы могли их убрать. Нельзя просто пожимать плечами по поводу того, что ваши питомцы гадят на чужой территории".

Конфликты из-за похода в туалет домашних любимцев

Одна женщина, узнав, что ее сосед разрешил своей собаке пописать в их саду, пришла в ярость. На Reddit домовладелица рассказала, что им пришлось установить секретную камеру видеонаблюдения, чтобы поймать соседку с поличным.

Другой мужчина обнаружил, что его собственный сосед выбрасывает экскременты его собаки через забор и в его сад. Однако он отомстил.

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