На поведение кота может сильно повлиять питание, отметила специалист.

После того, как стало известно, почему кошки бегают по ночам, эксперты порадовали любителей этих животных новой информацией - объяснили, по какой причине пушистики "приклеиваются" к хозяину или хозяйке.

Такое поведение может свидетельствовать о том, что кот тяжело переносит разлуку, рассказала специалист по поведению животных из Лондона Пола Стюарт американскому изданию Newsweek. "Если ваша кошка часто ходит за вами, лезет под ваши ноги, проявляет признаки стресса, когда вы уходите, и вообще не отходит от вас, возможно, ...кошка страдает от разлуки", - заявила эксперт.

По ее словам, в первую очередь, нужно убедиться, что животное сидит на здоровой диете, поскольку на поведение может сильно повлиять питание. Стюарт добавила, что также необходимо обустроить для животного его "гнездышко" в месте, где оно бы без хозяина чувствовало себя в безопасности.

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Менеджер по защите кошек Ники Треворроу считает, что кошки могут следовать за хозяевами, чтобы получить от них еду, или запрыгнуть им на колени, когда представится возможность.

"...может быть, они ждут, пока вы сядете, чтобы прыгнуть к вам на колени, чтобы вздремнуть... Еще одна причина, по которой ваша кошка может следовать за вами, заключается в том, что она голодна и хочет, чтобы вы ее покормили. Это особенно вероятно непосредственно перед их обычным временем приема пищи или на рассвете, или в сумерках, когда коты обычно наиболее активны", - отметила эксперт.

Интересные новости о кошках - сегодня это стоит знать

Ранее УНИАН узнал, почему кошка бегает и мяукает. Отмечалось, что такое поведение любимцев не стоит игнорировать.

Журналисты выяснили, что коты пытаются "поговорить" с хозяином/хозяйкой. Сообщалось, что одна из причин такого поведения животного может заключаться в том, что с ним давно не играли.

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