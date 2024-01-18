До сих пор такие места искали вручную по фотоснимкам, но нейросети значительно ускорили процесс.

Система искусственного интеллекта обнаружила десятки новых входов в пещеры на Марсе, проанализировав изображения марсианской поверхности. Некоторые из этих пещер могут стать базой для размещения первых людей-поселенцев, пишет Independent.

Хотя марсианская поверхность является довольно неприветливой средой, уже в нескольких метрах под поверхностью условия могут быть более пригодными для жизни, говорят ученые. По этой же причине эти пещеры также могут быть потенциальными точками для обнаружения признаков микробной жизни на Марсе.

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Исследователи из Даремского университета в Великобритании научили алгоритм машинного обучения идентифицировать потенциальные входы в марсианские пещеры на изображениях поверхности Марса. Система искусственного интеллекта под названием CaveFinder смогла идентифицировать 61 такой вход в пещеру, анализируя изображения в четырех разных регионах Марса.

Этот метод оказался значительно более эффективным, чем старый подход, когда ученые искали пещеру на Марсе, вручную просматривая тысячи спутниковых снимков.

"В целом результаты этого исследования показывают, что с этими дополнениями машинное обучение имеет большой потенциал для продвижения удаленного обнаружения пещер, что является ключом к будущему исследованию Марса", — говорят исследователи.

Другие материалы по исследованию космоса

Как писал УНИАН, ученые открыли космическую мегаструктуру, что бросает вызов современному пониманию Вселенной. Основываясь на современных космологических теориях, астрономы не думали, что структуры такого масштаба возможны.

Также мы рассказывали, что ученые раскрыли загадку таинственных "волшебных островов" на Титане. В метановых морях этого спутника Сатурна постоянно "рождаются" и "умирают" острова, и это долгое время смущало ученых.

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