Основываясь на современных космологических теориях, астрономы не думали, что структуры такого масштаба возможны.

Астрономы обнаружили космическую мегаструктуру в форме кольца, пропорции которой бросают вызов существующим теориям Вселенной.

Как пишет Guardian, так называемое "Большое кольцо", находящееся на расстоянии около 9,2 миллиарда световых лет от Земли, имеет диаметр около 1,3 млрд световых лет, а его окружность составляет около четырех миллиардов световых лет. Это делает его одной из величайших структур, которые когда-либо наблюдались.

Структуру открыла аспирантка Университета Центрального Ланкашира в Великобритании Алексия Лопес. Она также открыла Гигантскую дугу в небе, еще одну большую структуру, обнаруженную 2 года назад.

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Отмечается, что эти наблюдения важны, поскольку размер Большого кольца противоречит фундаментальному предположению в космологии, называемому космологическим принципом. Он утверждает, что выше определенного пространственного масштаба Вселенная однородна и выглядит идентичной во всех направлениях.

Теоретически, если увеличить масштаб Вселенной, он должен предстать в виде огромного, бесформенного пространства. Космологи подсчитали, что текущий теоретический предел размера структур составляет 1,2 миллиарда световых лет, но Большое кольцо и Гигантская дуга, простирающаяся примерно на 3,3 миллиарда световых лет, превышают этот предел.

По словам Лопес, основываясь на современных космологических теориях, астрономы не считали, что "структуры такого масштаба возможны".

"Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной. Однако Большое кольцо и Гигантская Дуга - это две огромные структуры, и они даже являются космологическими соседями, что чрезвычайно увлекательно", - отметила она.

Интригует то, что обе структуры находятся на одинаковом расстоянии от земли, недалеко от созвездия Пастуха Ботеса, что повышает вероятность того, что они являются частью связанной космологической системы.

Космологи не уверены, какой механизм мог вызвать появление Большого кольца. Одна из версий - это тип акустических волн в ранней Вселенной, известный как барионные акустические колебания, которые могли привести к образованию сферических оболочек в сегодняшнем месте галактик. Другим объяснением является существование космических струн, гипотетических "дефектов" в ткани Вселенной, которые могли вызвать сгущение материи вдоль крупномасштабных разломов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли самое жаркое место во Вселенной. Это квазар 3c273, который находится на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

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