Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны.
Читайте такжеNASA планирует вернуть людей на Луну и построить там атомную электростанциюПосадка произошла в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.
Целью миссии является сбор лунного грунта — на эту задачу у находящегося на поверхности модуля есть 48 часов. Потом взлетный аппарат доставит капсулу с примерно двумя килограммами грунта на орбитальный модуль, который отправится обратно к Земле, передает meduza.io.
Изучение Луны
В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю — после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году.
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