Целью миссии является сбор лунного грунта — на эту задачу у находящегося на поверхности модуля есть 48 часов.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны.

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Целью миссии является сбор лунного грунта — на эту задачу у находящегося на поверхности модуля есть 48 часов. Потом взлетный аппарат доставит капсулу с примерно двумя килограммами грунта на орбитальный модуль, который отправится обратно к Земле, передает meduza.io.

Изучение Луны

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю — после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта была осуществлена в 1976 году.

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Автор: УНИАН