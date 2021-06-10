Жители того времени выбросили его на помойку, а теперь яйцо станет объектом генетических исследований.

Израильские археологи нашли в выгребной яме раннеисламского времени сохранившееся тысячелетнее куриное яйцо.

Несмотря на небольшую трещину, часть его желтка уцелела, пишет N+1 со ссылкой на Управление древностей Израиля. Археологи возлагают надежды на будущие результаты секвенирования его ДНК.

Находку сделали в комплексе производственных построек византийского периода в Явне археологи под руководством Эли Хаддада, Лиат Надав-Зив и Джона Селигмана из Израильского Управления древностей. В ближайшее время яйцо станет объектом генетических исследований и поможет разобраться в истории птицеводства в Леванте.

Сохранности яйца могли помочь анаэробные условия и мягкий органический субстрат выгребной ямы. Однако после извлечения из идеальных условий яйцо покрылось трещинами, и лаборатории пришлось заняться его восстановлением.

Читайте такжеВ Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет (фоторепортаж)Обычно в руки археологов очень редко попадают яйца, найденные в культурном слое археологических памятников. Чаще всего ученые находят только фрагменты скорлупы. Однако яйца - ценный источник сведений о рационе питания и о производстве продуктов в древних обществах.

По мнению ученых, птицеводство распространилось в Леванте в эллинистический и раннеримский период около 2300 лет назад. В раннеисламское время (VII век нашей эры) в культурном слое фиксируется снижение количества свиных костей в связи с религиозным запретом употребления свинины. При этом яйца и куриное мясо как источник белка становятся рациональной заменой свинины.

До настоящего времени в городах Восточного Средиземноморья находили только фрагменты скорлупы куриных яиц. Тем более уникальной представляется ученым находка целого куриного яйца в слое византийского поселения в Явне.

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Автор: Катерина Комолова