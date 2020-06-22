Ученые выяснили, какому существу принадлежало окаменелое яйцо из Антарктиды

Почти десятилетие находку обозначали как "Нечто", пока один эксперт не допустил, что окаменелость была яйцом с мягкой скорлупой.

В США ученые приблизились к ответу на вопрос, что именно исследователи нашли в Антарктиде в 2011 году. Они считают, что окаменелость - это, скорее всего, огромное яйцо с мягкой скорлупой, которое отложил представитель неизвестного вымершего вида гигантских морских ящериц.

Как пишет The Independent, окаменелость обнаружили ученые из Чили. Но с того времени она оставалась не исследованной. Находка хранилась в коллекции Чилийского национального природоведческого музея. Те, кто знали о ее существовании, называли ее словом "Нечто".

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Однако, ученые из Техасского университета провели анализ объекта, который внешне похож спущенный мяч. Они выяснили, что это яйцо с мягкой скорлупой, которому 66 миллионов лет. Его размеры составляют 28 на 18 сантиметров. И это делает яйцо вторым по величине за всю историю. Находка - первое окаменелое яйцо, найденное в Антарктиде. Оно расширяет представление науки о том, насколько большими могут быть яйца такого типа.

Вдобавок, окаменелость имеет большое значение потому, что, скорее всего, оно принадлежало до сих пор неизвестному виду. Ученые допускают, что это были гигантские морские рептилии вроде мозазавров. До этого времени считалось, что такие существа не откладывали яйца.

"Яйцо принадлежало животному величиной с динозавра. Но оно не похоже на те, которые откладывали динозавры", - сказал автор исследования Лукас Легендре.

"Оно больше похоже на те, которые откладывают ящерицы и змеи, однако, принадлежало очень крупному родственнику этих животных", - добавил он.

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Соавтор исследования Дэвид Рубилар-Роджерс из Чилийского национального природоведческого музея, был одним из тех, кто нашел окаменелость в Антарктиде. Он показал ее нескольким геологам, которые приходили в музей, надеясь, что они смогут объяснить, что это такое. Но прогресса не было пока профессор кафедры геологических наук Джексоновской школы Джулия Кларк в 2018 году не предположила, что это яйцо.

Во время исследований с помощью микроскопа Лукас Легендре обнаружил несколько слоев мембраны, которые стали подтверждением, что это действительно яйцо. Его структура очень похожа на прозрачные яйца, которые откладывают некоторые змеи и ящерицы сегодня.

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