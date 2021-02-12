Хакер может похитить информацию, которую обрабатывают интимные игрушки и приложения, и впоследствии использовать ее для вымогательства средств.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET ко Дню святого Валентина рассказали об уязвимостях в смарт-игрушках для взрослых, которые могут приводить к их взлому хакерами.

«В разгар пандемии объемы продаж интимных игрушек резко выросли вместе с популярностью программ для разных форм виртуальной близости. Однако, как и любые другие гаджеты интернета вещей, такие устройства имеют серьезные недостатки безопасности. А с учетом информации, которую они собирают, потенциальные угрозы для конфиденциальности данных трудно игнорировать», - сообщили в компании ESET.

Современные «умные» секс-игрушки позволяют другим пользователям дистанционно управлять устройством через мобильное приложение, браузер или ноутбук. Пользователи также могут принимать участие в групповых чатах, отправлять мультимедийные сообщения, проводить видеоконференции, синхронизировать шаблоны вибрации с плейлистом песен, а также подключать умных помощников, таких как Alexa. Одни модели позволяют пользователям синхронизировать две интимные игрушки, а другие можно носить с собой.

Сценарии взлома игрушек для взрослых

Как сообщают в ESET, хакер может попытаться изменить код гаджета, а именно его встроенное программное обеспечение для осуществления вредоносных действий. В некоторых случаях киберпреступник может использовать зараженное устройство для передачи вредоносных команд другим пользователям из списка контактов. Кроме этого, злоумышленник может нанести физический вред пользователю, например, путем перегрева устройства.

Кроме того, по данным ESET, хакер может похитить информацию, которую обрабатывают интимные игрушки и приложения, и впоследствии использовать ее для вымогательства средств.

Еще один вероятный сценарий взлома заключается в перехвате управления над игрушкой. В частности, в прошлом году злоумышленники удаленно заблокировали популярный пояс верности и требовали выкуп за его разблокировку. Такие случаи подтверждают важность безопасности и конфиденциальности платформ интимного характера.

Как защитить свои конфиденциальные данные

Для защиты своих данных специалисты ESET советуют пользователям избегать обмена фотографиями и видео, на которых можно идентифицировать их личности и не размещать токены дистанционного управления в интернете.

«Кроме того, во время регистрации в приложениях интимного характера не используйте настоящее имя и электронный адрес, которые могут указать на вашу личность, и старайтесь сохранять максимальную анонимность», - советуют в ESET.

Использовать игрушки специалисты рекомендуют в безопасной среде, избегая общественных мест, таких как баров или гостиниц.

Покупать гаджеты желательно только у проверенных продавцов. При этом, важно проверять, какие разрешения пользователь предоставляет приложению при загрузке на мобильный телефон.

Также, по данным ESET, необходимо остерегаться фальшивых учетных записей, защищать свои аккаунты, используя сложные уникальные пароли, обращать внимание на признаки мошенничества, а также читать условия предоставления услуг используемых программ и веб-сайтов на сайтах или в приложениях для знакомств.

«Кроме этого, применяйте регулярные обновления для мобильного устройства и программ, а также устанавливайте решение по безопасности и старайтесь использовать защищенные сети Wi-Fi при обмене конфиденциальной информацией», - подытожили в компании.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН