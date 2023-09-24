Спустя почти столетие международные эксперты из США и Японии записали и опубликовали захватывающие кадры имперского авианосца, потопленного ВМС США во время Второй мировой войны.

Невероятные кадры, снятые группой международных экспертов глубоко под водой, показывают затонувший 80 лет японский авианосец. Корабль, потопленный ВМС США во время Второй мировой войны, привлек внимание экспертов.

Как пишет Mirror, это произошло примерно через четыре года после того, как ничего не подозревающие мореплаватели в 2019 году обнаружили корабли "Кага" и "Акаги".

Впервые опубликованные кадры "Акаги", о которых говорят в среде военных экспертов и энтузиастов, раскрывают очень незначительные подробности о корабле, затонувшем во время битвы за Мидуэй в 1942 году.

На носу корабля можно увидеть императорскую хризантему вместе с видимыми пулеметами. Ранее в этом месяце команда провела пять дней, обследуя юго-восточные воды острова Мидуэй.

Эксперты трижды исследовали морские глубины, используя подводные лодки, автономный подводный аппарат с гидролокатором (АНПА) и другое оборудование, погружаясь на глубину более 5100 метров.

Оба корабля были найдены на глубине более 5400 метров в Национальном морском памятнике природы Папаханаумокуакеа, который является крупнейшей морской охраняемой территорией в мире.

До начала сентября единственным старым морским судном, обнаруженным в 1998 году в ходе исследований, был американский авианосец USS Yorktown. Это делает открытие двух имперских авианосцев еще более захватывающим.

В посольстве Японии отметили, что, хотя США и Япония находились в конфликте, когда корабли были потоплены, сегодня два государства являются союзниками, сделавшими удивительное открытие.

"Сегодняшний мир и завтрашние открытия построены на жертвах войны", - заявили в японском посольстве. В нем также отметили, что две страны должны укреплять свои связи.

Затонувшие судна - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи обнаружили неповрежденные останки шхуны "Тринидад". Она затонула на озере Мичиган в США в 1881 году. "Тринидад" был построен на Гранд-Айленде, штат Нью-Йорк, в 1867 году и использовался в качестве грузового судна в торговле зерном.

А охотники за кораблекрушениями нашли обломки судна, утонувшего 350 лет назад в Больших озерах (США). Это судно называют "кораблем-призраком" или "проклятым" кораблем. Существует версия, что на судне произошел бунт, и члены экипажа просто его утопили, прихватив груз.

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