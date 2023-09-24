Осьминог, похожий на главного героя диснеевского фильма 1941 года, плавал с помощью своих похожих на уши плавников.

Редкий осьминог Дамбо был заснят на видео с помощью дистанционно управляемого аппарата в северной части Тихого океана. Он попал в кадр прямой трансляции EVNautilus, которая исследует морской национальный памятник Папаханаумокуакеа.

Осьминог, напоминающий героя фильма киностудии Disney, был замечен на глубине около 2665 м, примерно в 20 м от морского дна. Он плавал с помощью плавников, напоминающих уши, пишет Sky News.

"Жуткий сезон уже почти настал (речь идет о Хэллоуине, который отмечается 31 октября, - УНИАН), и кажется, что этот осьминог Дамбо настроился на него, отражая свет от нашего аппарата. Смотрите, как это любимое фанатами глубоководное существо изящно плавает перед нашей камерой, напоминая нам о красоте этого особенного места", - написал EVNautilus в своей прямой трансляции.

Осьминоги Дамбо - самые глубоководные из известных осьминогов, средняя продолжительность их жизни составляет от трех до пяти лет. У них нет чернильного мешка, в отличие от других осьминогов, и они не способны менять цвет.

EVNautilus заявляет, что его миссия - "исследование неизвестных регионов океана в поисках новых открытий в биологии, геологии и археологии".

Осьминог Дамбо - другие новости

Осьминог Дамбо хоть и редкий гость, но периодически попадает в кадр. Как сообщал УНИАН, ранее морские биологи обнаружили осьминога рода гримпотевтис, или "осьминога Дамбо" почти на самом дне глубочайшего желоба в восточной части Индийского океана.

Они, обычно, обитают на глубине от 100 до пяти тысяч метров, однако этого 35-сантиметрового осьминога засекли на глубине 6957 метров.

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