Новые исследования потенциально могут помочь проложить путь к доказательству существования инопланетной жизни.

Астрономы обнаружили жизненно важные доказательства, которые могут указывать на признаки инопланетной жизни на Венере. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что в атмосфере планеты было обнаружено два газа - фосфин и аммиак, что является важным признаком, который очень четко указывает на присутствие жизни. После дальнейших исследований появились еще более убедительные доказательства того, что это именно так: газ фосфин был найден в различных новых частях планеты, о которых ранее не было известно.

"Мы еще не разобрались с моделированием атмосферы, но ... в атмосфере Венеры есть много странных вещей. Фосфин - лишь одна из них, которая недавно появилась. .... Среди других странных вещей - то, как количество воды и количество SO2 в атмосфере меняется со временем. Неизвестно почему. Эти изменения не отслеживались в значительной степени, но известно, что они происходят во временных масштабах по крайней мере от нескольких дней до нескольких лет", - сказал доктор Дэйв Клементс из Имперского колледжа Лондона. Видео дня

Обнаружение аммиака на панели представляет особый интерес, поскольку пока нет известных примеров того, где газ присутствует, а жизнь отсутствует.

"Постоянно появляются другие модели, другие объяснения, которые говорят: "О, вы можете получить аммиак и фосфин и всевозможные другие неожиданные химические вещества, не связанные с жизнью", поэтому мы стараемся не преувеличивать, но да, это действительно захватывающе", - говорит профессор Кардиффского университета Джейн Гривз.

Исследование Венеры - последние новости

В мае стало известно, что ученые разгадали тайну потерянной воды Венеры. По словам исследователей, эта новая теория может устранить некоторые противоречия в предыдущих гипотезах о том, как высохла Венера.

Ученые предполагают, что Венера могла потерять воду вследствие химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+.

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