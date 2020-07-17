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Ученые создали сверхчувствительную искусственную кожу

18:13, 17 июля 2020
Наука и IT
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Кожа работает на базе нейроморфного процессора от Intel - Loihi / фото snob

Читайте такжеУченые CERN открыли новую "экзотическую" элементарную частицуКак пишет «Сноб», кожа работает на базе нейроморфного процессора от Intel - Loihi. Ее сенсоры могут определять текстуру, форму и степень жесткости предметов в 10 раз быстрее человеческого глаза.

В перспективе способность «чувствовать» и точнее воспринимать окружение позволит использовать искусственную кожу на роботах для ухода за больными, а улучшенное осязание – автоматизировать хирургические задачи.

Команда NUS сумела научить роботизированную руку, обтянутую искусственной кожей, распознавать шрифт Брайля с точностью более чем 92%. При этом чип, на базе которого работало устройство, требовал в 20 раз меньше энергии, чем стандартный процессор с архитектурой фон Неймана.

На следующем этапе ученые объединили чувствительную кожу с событийной камерой, после чего поручили роботу отличить друг от друга непрозрачные контейнеры, наполненные разным количеством жидкости. Дополнительно исследователи проверяли способность системы распознавать вращательное скольжение - это необходимо для стабильного захвата предметов.

В результате эксперимента Loihi обрабатывал данные с сенсоров на 21% быстрее, чем самый производительный графический процессор и потреблял при этом в 45 раз меньше энергии.

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