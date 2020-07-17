Ученые создали сверхчувствительную искусственную кожу

Способность "чувствовать" и точнее воспринимать окружение позволит использовать искусственную кожу на роботах для ухода за больными.

Исследователи Национального Университета Сингапура (NUS) разработали сверхчувствительную искусственную кожу.

Читайте такжеУченые CERN открыли новую "экзотическую" элементарную частицуКак пишет «Сноб», кожа работает на базе нейроморфного процессора от Intel - Loihi. Ее сенсоры могут определять текстуру, форму и степень жесткости предметов в 10 раз быстрее человеческого глаза.

В перспективе способность «чувствовать» и точнее воспринимать окружение позволит использовать искусственную кожу на роботах для ухода за больными, а улучшенное осязание – автоматизировать хирургические задачи.

Команда NUS сумела научить роботизированную руку, обтянутую искусственной кожей, распознавать шрифт Брайля с точностью более чем 92%. При этом чип, на базе которого работало устройство, требовал в 20 раз меньше энергии, чем стандартный процессор с архитектурой фон Неймана.

На следующем этапе ученые объединили чувствительную кожу с событийной камерой, после чего поручили роботу отличить друг от друга непрозрачные контейнеры, наполненные разным количеством жидкости. Дополнительно исследователи проверяли способность системы распознавать вращательное скольжение - это необходимо для стабильного захвата предметов.

В результате эксперимента Loihi обрабатывал данные с сенсоров на 21% быстрее, чем самый производительный графический процессор и потреблял при этом в 45 раз меньше энергии.

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