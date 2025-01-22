Новый многофункциональный биомедицинский робот имеет размер всего 0,95 миллиметра.

Ученые создали самый маленький в мире многофункциональный биомедицинский робот, который, как надеются, сможет ориентироваться в человеческом организме во время инвазивных операций без необходимости в громоздких инструментах, пишет Interesting Engineering.

Этот робот имеет размер 0,95 миллиметра и на 60 процентов меньше существующей на сегодня наименьшей модели. Он является разработкой Школы инженерии Гонконгского университета науки и технологий.

Отмечается, что эта роботизированная технология "является большим прогрессом в минимально инвазивной хирургии", ведь сверхмалый размер поможет роботу перемещаться в узких пространствах организма и попадать в такие труднодоступные места, как, например бронхи.

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Также этот робот обеспечит и другие возможности: детальный осмотр врачами, доставку лекарств, взятие ткани на анализ, лазерную абляцию.

Кроме того, говорится в материале, этот биомедицинский робот обеспечивает исключительные изображения и высокоточные движения.

"Миниатюрный размер робота достигается благодаря сочетанию четырех ключевых компонентов: массива оптических волокон, специального инструмента, полого скелета и функциональной кожи", - пишет издание.

Кроме того, он содержит гелеобразное внешнее покрытие, которое минимизирует трение.

В публикации говорится, что исследователи уже и успешно протестировали робота.

"Тестирование in vitro показало, что робот успешно ориентировался и выполнял задачи в имитированных бронхиальных моделях. Во время тестирования ex vivo он продемонстрировал плавную навигацию и успешный захват изображения и лечение в вырезанных легких свиньи", - рассказали они.

По словам профессора Шеня Яцзина, который руководил разработкой, "исследование обеспечивает важное решение для разработки хирургического робота, направленного на достижение ранней диагностики и терапевтических целей в труднодоступных участках тела".

Он добавил, что надеется, что фиброскопический робот сделает больший вклад в здоровье человека в обозримом будущем.

"Эта невероятная троица - сочетание визуализации, точных движений и многофункциональных возможностей в таком маленьком пакете - открывает новую эру минимально инвазивной хирургии", - пишет издание.

Ранее УНИАН рассказывал, что короткие видео с TikTok, Youtube и Instagram негативно влияют на мозг человека. Исследователи узнали, что у людей с высоким уровнем зависимости от коротких видео наблюдается повышенная активность в участках мозга, связанных с эмоциональной регуляцией.

Более того, у таких пользователей были обнаружены структурные изменения в таких зонах, как орбитофронтальная кора и мозжечок.

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