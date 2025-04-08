На них, как считалось, путешествовал бог солнца Ра, совершая свое ежедневное путешествие по небу.

В 1954 году египетский археолог Камаль эль-Маллах сделал замечательное открытие, проводя раскопки под южной стороной Великой пирамиды в Гизе.

Как пишет IFLScience, внутри двух огромных высеченных в скале ям, тщательно запечатанных известняковыми блоками, лежала пара впечатляющих кораблей, напоминающих мифические "солнечные баржи". На них, как считалось, путешествовал бог солнца Ра, совершая свое ежедневное путешествие по небу.

Известные как лодки Хуфу, эти два судна были захоронены в честь фараона, построившего культовую пирамиду, хотя египтологи до сих пор не уверены в их предназначении. В настоящее время лидирующая теория заключается в том, что лодки никогда не предназначались для использования в этом мире, но были захоронены, чтобы облегчить Хуфу его собственное солнечное путешествие, когда он превратился в Ра после своей смерти.

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Некоторые ученые утверждают, что "солнечные корабли" могли фактически плыть по Нилу тысячи лет назад, либо как погребальные баржи для Хуфу, либо как часть флотилии, которую фараон использовал для паломничества, пока был жив.

"Все, что мы знаем наверняка, это то, что огромные лодки, каждая из которых имела длину около 43 метров, были чудесами древнего морского судостроения. Согласно новому анализу, лодки были построены из импортной ливанской кедровой древесины, которая была выбрана из-за ее "превосходных механических свойств, повышенной прочности и гидрофобных характеристик", - сказано в статье.

Интересно, что когда эль-Маллах впервые обнаружил суда, они были намеренно разобраны, а различные компоненты аккуратно сложены внутри подземных ям. Потребовалось более полутора лет, чтобы извлечь все 1224 части первой лодки, которая затем была кропотливо перестроена и выставлена ​​в Музее солнечных лодок в Гизе, прежде чем ее перевезли в Большой египетский музей в 2021 году. Вторая лодка оказалась более сложной для извлечения и оставалась запечатанной в своей первоначальной яме до 2009 года.

Отмечается, что с обеими солнечными лодками, теперь собранными заново, исследователи получили невероятные новые знания о мастерстве древнеегипетских судостроителей. Например, лодки Хуфу были построены без использования единого гвоздя, поскольку огромные деревянные доски корпуса были точно обработаны, чтобы соединиться вместе, как части пазла, с обширной сетью найтов, используемых для сшивания различных компонентов вместе, сохраняя при этом водонепроницаемость.

"Учитывая, что Хуфу правил с 2589 по 2566 год до н. э., изящество, с которым были построены суда, становится еще более поразительным. Используя только медные и кремневые инструменты, рабочие, которые строили баржи, смогли добиться результатов, которыми гордились бы даже современные корабельщики", - сказано в материале.

Важно, что собранные заново солнечные корабли, которым около 4500 лет, являются старейшими известными неповрежденными судами в мире, и хотя никто не планирует их испытывать, считается, что они все еще могли бы плавать сегодня, если бы их спустили на воду. Однако, были ли они когда-либо предназначены для плавания по каким-либо водным путям Египта, все еще остается только гадать.

Новости о гробницах египетских фараонов

В Египте в одном из некрополей археологи раскопали огромную гробницу неизвестного фараона, возраст которой - около 3600 лет. Гробницу обнаружили египетские и американские археологи в Абидосе - одном из древнейших городов древнего Египта.

Погребальная камера имеет украшенный вход, несколько комнат и высокие своды из глиняного кирпича. Важно, эта гробница значительно превосходит по размерам обнаруженную в Абидосе более десяти лет назад гробницу, которую тогда считали первым материальным доказательством существования "исчезнувшей" династии царей.

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