Согласно информации координационного центра, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины информирует о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Читайте такжеХакеры взломали систему Минфина США и похитили данныеОб этом сообщается на сайте СНБО.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

Согласно информации координационного центра, атака очень схожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году.

"Учитывая то, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими. Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, значит, и в Украине, которая находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны", - сообщается на сайте.

Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Информацию о том, как выявить угрозу в продуктах SolarWinds Orion можно скачать по ссылке.

Хакерская атака в Украине

27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаки с использованием вируса NotPetya, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и вымогал деньги.

Также от вируса, но в меньшей степени, пострадали компьютерные системы других стран. Ущерб от атаки оценивается в 1,2 млрд долларов.

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Автор: Людмила Жерновская