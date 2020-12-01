Хакеры получили доступ к данным около 9 тысяч больных коронавирусом в результате атаки, которой подверглись несколько госучреждений Эстонии.
Читайте такжеПишут от имени друзей: в МВД рассказали о новом виде телефонного мошенничестваОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
По информации Управления по информационным системам, речь идет об отдельных кибератаках на Министерство экономики и коммуникаций, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел, а также системы Агентства здравоохранения.
23 ноября злоумышленники получили доступ к данным 9158 больных коронавирусом, касающихся обстоятельств заражения. В Агентстве здравоохранения пообещали связаться с этими пациентами. Полиция открыла уголовное производство по факту атаки.
Как сообщил ответственный за национальную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций Рауль Рикки, угрозы для нормального функционирования систем всех этих ведомств нет.
По его словам, хакеры не получили доступа к информации, составляющей государственную тайну.
"Мы попросили дать оценку этой ситуации ИТ-специалистов как из государственного, так и частного сектора. Были приняты необходимые меры безопасности и сейчас ситуация полностью под контролем ... Мы сотрудничаем со специалистами - программистами и уже знаем, где были "уязвимые места" систем", - рассказал он.
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