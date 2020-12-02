Хакер получил два года тюрьмы условно.

Татарбунарский районный суд Одесской области осудил мужчину, продавшего базу паролей 1 миллиона пользователей соцсети Facebook.

Читайте такжеВ Эстонии хакеры завладели данными тысяч больных коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН это следует из решения суда, принятого на прошлой неделе.

Установлено, что житель города Татарбунары входил в сеть Интернет под специально вымышленными именами (никами).

С 2018 года по 4 августа 2020 года он завладевал конфиденциальной информацией и информацией с ограниченным доступом, которая принадлежит гражданам США, Великобритании, Украины и других стран.

В частности, установлено, что 3 июня текущего года злоумышленник, используя приложение Telegram, продал информацию (логины и пароли) 300 тыс. пользователей, а также аналогичные данные (другую базу данных - логины и пароли) 1 млн пользователей сети Интернет из США.

Позже, 29 июля, он сбыл данные учетной записи социальной сети Fecebook 1 млн пользователей, а также другому покупателю - аккаунты скомпрометированных электронных ящиков (15 тыс. единиц) граждан Евросоюза и США.

На подготовительном судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком (отсрочка наказания) 1 год.

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Автор: Лариса Козовая