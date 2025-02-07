Ученые выявили, что песня этого кита является ярким примером культурно передаваемого поведения.

Язык всегда считался уникальной отличительной человека от всех других видов. Однако, новое исследование обнаружило ту же статистическую структуру человеческого языка в песне горбатого кита.

Ученые выявили, что песня этого кита является ярким примером культурно передаваемого поведения, но до сих пор было мало доказательств того, что она имеет языковую структуру, пишет Phys.

Как объяснили ученые, у человеческого языка, который также передается культурно, есть повторяющиеся части, частота использования которых следует шаблону.

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Исследователи применили новаторские методы, используя то, как младенцы находят слова в речи, к восьми годам данных о песнях горбатых китов, собранных в Новой Каледонии, и услышали те же статистические структуры, которые встречаются во всех человеческих языках.

Эта работа раскрыла ранее не обнаруженную структуру в песне китов, иллюстрируя глубокую общность между двумя неродственными видами, объединенными тем фактом, что их системы коммуникации передаются культурно.

Ученые отметили, что песня горбатого кита является ярчайшим примером социально усвоенного, культурно переданного поведения у животных, не относящихся к человеческому роду.

Ученые догадывались, что песня кита имеет систематическую структуру, но до сих пор было мало доказательств, что эта структура похожа на структуру человеческого языка. Одной из самых больших проблем в изучении нечеловеческой коммуникации является выяснение того, какие части системы являются значимыми.

Авторы обнаружили, что песня китов показывает те же ключевые статистические свойства, которые присутствуют во всех человеческих языках. Они обнаружили повторяющиеся части, частота которых тесно связана с определенным асимметричным распределением, ранее не встречавшимся ни у одного другого животного.

"Эта работа раскрывает совершенно неожиданную общность между двумя неродственными видами — людьми и горбатыми китами, — объединенными тем фактом, что их система коммуникации передается культурно", - отметило издание.

Доктор Эллен Гарланд из Университета Сент-Эндрюс сказала: "Обнаружение языковой структуры в песне китов было неожиданным, но это свидетельствует о том, что культурное поведение имеет решающее значение для понимания эволюции сложной коммуникации в животном мире".

Ученые сделали вывод, что полученные результаты бросают вызов устоявшимся предположениям об уникальности человеческого языка, раскрывая глубокие общие черты между эволюционно далекими видами.

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