В Google объяснили это стремлением избежать выгорания сотрудников и сохранить хорошее коллективное самочувствие в условиях пандемии COVID-19.

Корпорация Google предоставила своим сотрудникам сегодня дополнительный выходной: на следующий понедельник приходится праздник - День труда в США, так что сотрудники компании будут отдыхать четыре дня подряд.

Читайте такжеGoogle создает мировую систему оповещения о землетрясенияхОб этом сообщила CNBC со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы Google, передает kommersant. В Google объяснили это стремлением избежать выгорания сотрудников и сохранить хорошее коллективное самочувствие в условиях пандемии COVID-19 и продолжающейся работы из дома. Компания призвала всех сотрудников взять выходной, а руководителей - перестроить планы работы отделов так, чтобы это было возможно для максимального количества работников. Те, кому все же придется сегодня работать, смогут взять выходной в другой день.

Как работает Google:

Google уже устраивала подобный дополнительный выходной для сотрудников в мае.

В июле Google объявила о сохранении удаленки до лета 2021 года, другие технологические компании также продлевают работу из дома до следующего года.

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Автор: УНИАН