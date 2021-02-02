В своем сообщении ФРУ отметила важность того, что право на вступление в Дія City будут иметь не только существующие IT-компании.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) выразила поддержку введению специального правового режима Дія City, «поскольку он ставит компании, которые имеют крупные IT или R&D подразделения в равные условия конкуренции за трудовой потенциал и ценовую составляющую своего продукта». Об этом ФРУ сообщила на своем официальном сайте и Фейсбук-странице.

Позицию ФРУ обнародовала после рабочей онлайн-встречи Комитета по вопросам цифровой трансформации ВРУ со стейкхолдерами, которая состоялась 28 января. На встрече речь шла об изменениях, которые авторы законопроекта 4303 внесут в доработанный документ 4303-д, после консультаций с IT-сообществом.

Федерация работодателей - один из стейкхолдеров специального правового режима. Положениями, которые системно отстаивала Федерация являются: расширение видов деятельности, которые могут осуществлять резиденты, и ограничение дискреционных полномочий государственных органов в отношении резидентов. В новом законопроекте 4303-д они будут учтены.

В своем сообщении ФРУ отметила важность того, что право на вступление в Дія City будут иметь не только существующие IT-компании. IT и/или R&D подразделения других компаний, в частности из сфер промышленности и телекома, для которых IT не является основным видом бизнеса, однако является важной составляющей их продуктов и услуг, также смогут стать резидентами Дія City.

«С введением этого режима крупные производственные и сервисные компании смогут на равных конкурировать за квалифицированных работников на IT-рынке, создавать еще более благоприятные условия труда и инвестиций в развитие IT-направления», - написала ФРУ в своем заявлении.

Напомним, что 28 января Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации провел встречу с представителями ИТ-сообщества и бизнес-ассоциациями. Бизнес поддержал инициативу вносить доработанный законопроект 4303-д на рассмотрение Парламента. В нем учтут большинство замечаний и пожеланий от ИТ-сообщества. В частности, полномочия Министерства цифровой трансформации значительно сузят, а условия ведения бизнеса в рамках режима Дія City сделают более четкими и прозрачными.

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Автор: УНИАН