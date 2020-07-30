NASA запустит очередную миссию на Марс для поиска признаков жизни (видео)

Запуск ракеты Atlas V541 с марсоходом запланирован на 11:50 по Гринвичу (14:50 по Киеву) с мыса Канаверал, штат Флорида.

Американское космическое агентство NASA 30 июля планирует запустить на Марс свою миссию для поиска на «красной планете» признаков древней микробной жизни.

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Как сообщает Радио Свобода, запуск ракеты Atlas V541 с марсоходом запланирован на 11:50 по Гринвичу (14:50 по Киеву) с мыса Канаверал, штат Флорида.

Если все пойдет по плану, велосипед Perseverance достигнет «красной планеты» 18 февраля 2021 года.

Это уже будет девятая посадка NASA на Марс с учетом предыдущих миссий марсоходов и космических кораблей.

Один из велосипедов Curiosity все еще активен. С момента приземления в 2012 году он прошел 23 км планеты.

Как сообщалось, ранее Китай запустил марсоход, который должен прибыть на Марс до мая 2021 года. То есть, к середине следующего года на планете может появиться три активных марсохода.

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