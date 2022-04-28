Во время 26-го полета марсоход сделал новые снимки.

Марсоход NASA прислал на Землю очередные снимки с поверхности красной планеты.

Об этом в Twitter сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Как сообщается, снимки были сделаны во время 26-го полета марсохода. Во время него марсоход сфотографировал спуск шасси, необходимых для безопасной посадки на Марс.

На снимках также можно увидеть защитный кожух и массивный пыльный парашют марсохода.

Подробнее о миссии

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включающая поиски признаков древней микробной жизни. Марсоход будет передавать данные о геологии планеты и древнем климате, проложит путь для более глубокого изучения человеком Марса и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских ископаемых и пыли.

В следующей миссии NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы забрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для анализа.

Как ранее сообщал УНИАН, ровер Perseverance благодаря специальным микрофонам записал 5 часов марсианского ветра, хруст колес о гравий поверхности Красной планеты и звуки двигателей.

Вас также могут заинтересовать новости: