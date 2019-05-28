The Guardian: Нил Армстронг мог не стать первым человеком на Луне

Астронавты «Аполлона 11» вели схватку за право сделать первый шаг на спутнике, а особенно этого жаждал Олдрин.

Это был 1969-й – последний год для выполнения обещания президента Джона Кеннеди отправить человека на Луну и вернуть его безопасно назад «еще до конца этого десятилетия». Но в NASA не были уверены, что эти слова лидера США действительно можно выполнить. Существовало, пожалуй, только три возможности, прежде чем срок истечет.

6 января председатель отдела астронавтов NASA Дональд Слейтон позвал экипаж «Аполлона 11» к себе в офис в Хьюстоне, штат Техас. Он рассказал Нилу Армстронгу, Базу Олдрину и Майклу Коллинзу об их миссии, выполнение которой назначено на июль и которое могло включать приземление на Луне, пишет The Guardian.

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За несколько недель до того «Аполлон 8» совершил первое пилотируемое путешествие вокруг естественного спутника Земли, после чего были определены задачи для «Аполлона 9» и «Аполлона 10». Первый из них должен был испытать посадочный модуль на земной орбите, а второй – провести полную репетицию маневра на орбите Луны без самого приземления.

Команда «Аполлона 11» была представлена прессе 9 января. И журналисты сразу же задали большой неудобный вопрос: «Кто из вас, джентльмены, сделает первый человеческий шаг на лунной поверхности?».

Издание пишет, что в первые несколько месяцев 1969 года Олдрин был уверен, что именно он ступит на Луну первым. Сам он сказал, что не думал над этим долго и считал, что это сделает он. Наверное, у него были причины так считать. Руководитель пилотируемых космических полетов NASA Джордж Мюллер сказал нескольким людям, среди которых были и журналисты, что именно Олдрин оставит первый человеческий след на спутнике.

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Однако, вскоре появились слухи о назначении Армстронга на это задание. Олдрин был взбешен, ведь его коллега был гражданским. Поэтому это расценивалось как оскорбление для армии США. Кроме того, Олдрин и сам технически считался пилотом ВВС, хоть и не проходил фактической службы около 10 лет за исключением тренировок для выполнения нормативов по количеству летных часов. Поэтому он решил обратиться к Армстронгу.

«Он колебался минуту или две, а потом с твердостью, которая до того не казалась ему присущей, сказал, что решение было историческим и он не хочет исключать возможности выйти первым», - вспоминал Олдрин в своей книге позже. Сам Армстронг сказал, что не помнит такого разговора.

Базз беседовал с коллегами. Некоторые из них расценивали это как закулисный лоббизм. Юджин Сернан, который последним побывал на Луне, сказал: «Однажды он влетел ко мне в кабинет в Центре пилотируемых полетов, как сердитый аист, с кучей графиков, диаграмм и статистики, и начал рассказывать о том, что считал очевидным. Что он, пилот лунного модуля, а не Нил Армстронг, должен первым выйти на лестницу «Аполлона 11». С Армстронгом у меня был один кабинет на двоих. Он был как раз на тренировке в тот день. Мне показались аргументы Олдрина оскорбительными и смешными».

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Но Олдрин не так интерпретировал те события. Через 40 лет после событий он писал в своей книге, что во время тренировок в 1969 году он понимал, что на его плечи упадет большая ответственность. Во всех предыдущих миссиях «Джемини» и «Аполлона» выход в космос осуществлял младший офицер в то время, как командир оставался внутри капсулы. И до февраля 1969 года такой план оставался в силе. Олдрин утверждал, что не добивался поддержки старших астронавтов, а лишь вел себя как любой пилот ВВС.

«На самом деле, я не хотел быть первым, кто ступит на Луну. Я знал, что СМИ никогда не оставят в покое того, кто это сделает», - писал Олдрин.

14 апреля всем сплетням пришел конец. На пресс-конференции NASA объявило о плане, согласно которому «Армстронг будет тем, кто сделает первый шаг». Олдрин оправдывал это конструкцией «Аполлона 11». Мол, Армстронг сидел в правой части модуля. А дверь открывалась в сторону Олдрина. Но причина была не в этом. Технически они могли поменяться местами перед тем, как надеть специальные рюкзаки.

Позже директор управления полетами Крис Крафт объяснил причину, почему NASA выбрало Армстронга. По его словам, в организации хорошо знали, что первый человек на Луне станет «современным Чарльзом Линдбергом». Армстронг был спокойным, тихим и абсолютно уверенным. Он знал, что он человек нужного типа. У него не было эго. С другой стороны, Олдрин отчаянно жаждал почета и явно давал это всем понять. Крафт добавил, что никто не критиковал Олдрина. Но никто и не хотел, чтобы он стал «посланником человечества».

«Конструкция модуля была ни при чем. Это была рациональность, попытка успокоить Базза», - пояснил он.

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В первой половине 1969 года были периоды, когда дела шли не так, как планировали в NASA. Когда «Аполлон 10» стартовал для репетиции процедуры, Армстронг и Олдрин проводили по 14 часов в день в симуляторе посадки на мысе Кеннеди. К семьям в Хьюстон они ездили только на выходные. Люди в их окружении боялись, что астронавты еще во время тренировок загоняют себя до полусмерти. Кое-кто боялся, что они не долго выдержат. Дженет Армстронг вспоминала, что ее муж бывало возвращался домой бледный. К июню стало понятно, что боевой дух астронавтов был на нуле. Каждый из них переживал, успеют ли они всему научиться.

20 июля «Аполлон 11» вышел на орбиту Луны. Армстронг и Олдрин вошли в посадочный модуль «Орел», чтобы отсоединиться и начать приземление. На то время оба они уже две недели не тренировались на симуляторе. Они выполнили гравитационный поворот, что позволило им впервые увидеть нижнюю часть Луны. Астронавты ничего не смогли узнать. Они направлялись на большое поле с валунами по траектории, которую они никогда не практиковали на симуляторе.

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В Центре контроля миссии связной с капсулой Чарли Дюк сказал, что произошло нечто, чего никто никогда не видел.

«Знаете, Армстронг пролетел над поверхностью на высоте 400 футов, а потом как-то затормозил, замедлился и сел», - вспомнил Дюк.

Директор полета Джин Кранз сказал: «Мы никогда не видели, чтобы кто-то так летал на тренировках». Это было самое большое испытание для пилота в истории. Армстронг прошел его и заслужил сделать первый шаг на поверхность Луны.