Умер человек, последним побывавший на Луне

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что 82-летний Сернан умер в окружении семьи.

Капитан ВМС США Сернан в течение своей карьеры три раза побывал в космосе и два раза на Луне. Также он стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос.

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В июне 1966 года он стал одним из пилотов трехдневной миссии «Джемини-9», во ходе которой астронавт провел в открытом космосе два часа. В мае 1969 года он был пилотом лунного модуля «Аполлон-10», который совершил полет вокруг Луны.

А в декабре 1972 году Юджин Сернан возглавил последнюю миссию на Луну на "Аполлоне-17", когда и была совершена крайняя высадка людей на спутник Земли, которая стала завершающей и в его карьере.

По пути к Луне его команда сделала знаменитую фотографию Земли, на которой видна Африка и Южный полюс. Сернану также принадлежат крайние слова, сказанные человеком на Луне.