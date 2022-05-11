Ученые сравнили качество снимков старого телескопа и нового "Джеймс Уэбб".

Новый снимок, опубликованный NASA, показал, на что способен телескоп "Джеймс Уэбб". Детализация его снимков в разы лучше предыдущих телескопов.

По данным ученых, все четыре научных прибора на космическом телескопе имени Джеймса Уэбба достигли "идеальной настройки" перед официальным дебютом телескопа этим летом, сообщает Science Alert.

"Я рад сообщить, что юстировка телескопа была завершена с производительностью даже лучше, чем мы ожидали", - сказал Майкл МакЭлвейн, научный сотрудник проекта космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

Чтобы проиллюстрировать готовность телескопа, NASA сравнило снимки "Джеймса Уэбба" и MIRI, который уже находится "на пенсии". Изображение MIRI показывает размытие семи близлежащих звезд, расположенных в Большом Магеллановом Облаке, а изображение "Уэбба" той же области запечатлевает звезды переднего плана в четких деталях. НАСА называет это "беспрецедентной детализацией".

Как сообщается, в июле телескоп поделится своим первым набором научных изображений.

Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно

25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

"Уэбб" сможет отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп Хаббла.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

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