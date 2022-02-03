Коммерческие космические станции заменят МКС как место для сотрудничества и научных исследований.

NASA намерено продолжить эксплуатацию Международной космической станции до конца 2030 года.

Как сообщает CNN, после вывода из эксплуатации МКС будет затоплена в отдаленной части Тихого океана, известной как Точка Немо.

Ожидается, что Международная космическая станция сойдет с орбиты в январе 2031 года. МКС выполнит маневровые движения, которые обеспечат "безопасный вход в атмосферу Земли".

В NASA отметили, что коммерческие космические станции заменят МКС как место для сотрудничества и научных исследований.

"Частный сектор технически и финансово способен разрабатывать и эксплуатировать коммерческие направления на низкой орбите с помощью NASA. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с частным сектором приобретенными уроками и опытом работы, чтобы помочь им разработать безопасные, надежные и экономически эффективные направления в космосе", - сказал директор программы NASA по развитию коммерческих полетов космических аппаратов Фил Макалистер.

Отмечается, что станция стала местом постоянного присутствия человека в космосе. Со времени запуска на ее борту побывали более 200 астронавтов из 19 разных стран.

По словам директора Международной космической станции в штаб-квартире NASA Робин Гатенс, третье десятилетие существования МКС должно стать для нее самым продуктивным в качестве новаторской научной платформы в области микрогравитации.

"Мы с нетерпением ожидаем максимизации отдачи от космической станции до 2030 года, планируя переход к последующим коммерческим космическим направлениям", - отметила Гатенс.

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Точка Немо: что известно

Это условная точка в Мировом океане, самая отдаленная от любой суши на Земле. Она находится в южной части Тихого океана. Ближайшей сушей к ней является необитаемый островок в 2688 километрах к северу, а ближайшим заселенным пунктом - остров Пасхи. Иногда, ближайшим заселенным людьми местом к этой точке оказывается Международная космическая станция - всего лишь в 400 километрах, правда, вверх.

Точка Немо служит зоной сильных океанских течений, поэтому в этом районе отсутствует фауна, кроме некоторых водных бактерий. По этой причине многие космические агентства используют этот район как зону для падения космических аппаратов, срок эксплуатации на орбите которых подошел к концу.

Международная космическая станция

МКС была построена в 1998 году в рамках совместного проекта между Россией, США, Канадой, Японией и некоторыми странами Европы и изначально была рассчитана на 15-летний срок службы. МКС весит ориентировочно 450 тонн и находится на высоте около 415 километров. Станция совершает 15,77 оборота за сутки вокруг Земли на средней скорости 27,7 тыс. км/ч.

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