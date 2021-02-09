В Риверхенде (штат Нью-Йорк) за 299 999 долларов продают дом, напечатанный на 3D-принтере.
Читайте такжеВ США 20-летнего пранкера застрелили на съемках розыгрыша с ограблениемОб этом пишет CNN.
Жилая площадь дома - 130 квадратных метров. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж.
При его строительстве была использована Автономная роботизированная система строительства.
«Это будущее, в этом нет никаких сомнений», - говорит Кирк Андерсен, операционный директор SQ4D Inc.
Отмечается, что стоимость строительства такого дома на 50% ниже, чем стоимость недавно построенных домов в Риверхеде.
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