Немецкие правоохранители разоблачили одну из крупнейших нелегальных торговых площадок в даркнете.
Об этом пишет DW.
Читайте такжеШтурм Капитолия: Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов поклонников теории заговора
Полиция пресекла деятельность DarkMarket 11 января. По делу арестовали его предполагаемого руководителя – 34-летнего австралийца.
"К моменту закрытия DarkMarket был, пожалуй, крупнейшей в мире торговой площадкой в даркнете с почти 500 тысячами пользователей и свыше 2400 продавцами", – цитирует агентство пресс-службу прокуратуры Кобленца.
К расследованию, кроме местных копов, привлекли и правоохранительные органы иностранных государств.
Другие новости по теме
- Данные с кандидатом на вакцину от COVID-19 "хакнули"
- Связанные с Россией хакеры получили доступ к исходному коду программ Microsoft
- Из-за пандемии Microsoft закрывает проект, который должен был составить конкуренцию Pokémon Go
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram