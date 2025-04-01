Состоялся успешный запуск корабля Crew Dragon в рамках миссии Fram2.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые пролетит над Северным и Южным полюсами. Успешный запуск состоялся в рамках частной пилотируемой миссии Fram2, сообщили на официальном сайте компании.

"Fram2 - первый пилотируемый космический аппарат для исследования полярных регионов Земли - стартовал с площадки 39A во Флориде всего через 17 дней после успешного запуска экипажа Crew-10", - сообщили в SpaceX.

Примечательно, что на борту Crew Dragon не было профессиональных астронавтов. Среди членов экипажа был: мальтийский предприниматель Чун Ван, который заработал состояние на майнинге, кинорежиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, специалист по робототехнике из Германии Рабеа Рогге и австралийский путешественник Эрик Филипс.

Ожидается, что миссия займет несколько дней. Члены экипажа проведут на орбите около 20 экспериментов, связанных с оценкой состояния здоровья.

"Экипаж планирует сделать первый рентгеновский снимок в космосе, выполнить исследования упражнений для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивать грибы", - сообщили в компании.

Возвращение Crew Dragon на Землю

Как писал УНИАН, 18 марта космический корабль Crew Dragon "Freedom" вернулся на Землю, завершив миссию Crew-9. Успешное приземление состоялось в Мексиканском заливе.

На борту находились астронавты NASA. Изначально планировалось, что миссия будет длиться восемь дней, однако она затянулась на девять месяцев. Причиной послужили технические проблемы.

Астронавтов NASA, которые вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на Международной космической станции, встретила стая дельфинов. Соответствующий момент был заснят на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: