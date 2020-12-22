Китайская ракета-носитель среднего класса "Чанчжэн-8" совершила первый полет и вывела на орбиту пять спутников.
В нынешнем виде ракета имеет одноразовую конструкцию, но в будущем у нее появится частично многоразовая модификация с первой ступенью, совершающей реактивную посадку подобно Falcon 9, сообщает "Синьхуа".
22 декабря ракета "Чанчжэн-8" совершила первый полет, однако в полностью расходуемой конфигурации. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан и успешно вывела пять спутников на расчетную орбиту. В одноразовой конфигурации ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров груз массой 4,5 тонны. Будущая многоразовая конфигурация будет способна выводить меньшую массу, но точные параметры, как и дата запуска, пока неизвестны.
Многоразовые ракеты в Китае
В Китае есть несколько проектов многоразовых ракет: частные, такие как Linkspace, и государственный проект "Чанчжэн-8". Впервые о том, что "Чанчжэн-8" будет частично многоразовой, стало известно в 2018 году. Тогда конструктор Лун Лэхао рассказал, что ракета будет использовать реактивную посадку, причем садиться будет объединенный блок с центральным и боковыми ускорителями. Перед посадкой ракета будет выпускать посадочные опоры, а управление будет происходить с помощью аэродинамических рулей.
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