Возможность увидеть одну из этих рыб, особенно вне воды, представляется очень редко.

Редкую рыбу, похожую на монстра из фильмов ужасов, выбросило на берег парка Кристал-Коув в Калифорнии. Это уже вторая рыба, обнаруженная в парке за последние пару лет.

Жуткий на вид экземпляр, обычно встречающийся в глубинах океана, принадлежит к рыбе-удильщику, говорится на странице Crystal Cove State Park в соцсети. В сообщении парка говорится, что возможность увидеть одну из этих рыб, особенно вне воды, представляется очень редко. При этом специалисты парка не знаю, почему эта рыба оказалась на берегу.

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Калифорнийский департамент рыб и дикой природы взял ее под опеку, чтобы специалиты могли провести исследования.

Это не первый раз, когда этот тип глубоководных существ выбрасывает на берег парка. Такой же экземпляр нашли на берегу посетители парка в мае 2021 года. Эта рыба сейчас хранится в Музее естественной истории Лос-Анджелеса.

Оба этих зубастых существа считаются тихоокеанскими рыбами, а именно самкой. "Только самки обладают длинным стеблем на голове с биолюминесцентными кончиками, которые используются в качестве приманки, чтобы заманить добычу в кромешно-черную воду на глубину до 3000 футов", - рассказали в парке.

"Их большой рот полон острых полупрозрачных зубов и способен всасывать и проглатывать добычу размером с их собственное тело", - добавили там.

Самки этих рыб могут вырасти до 24 дюймов в длину, а самцы - всего до дюйма, поскольку их единственная цель - способствовать размножению, говорят в парке.

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