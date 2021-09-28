На снимке теневая сторона Земли освещена почти так же, как при дневном свете.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке стал автором одного из самых качественных снимков полярного сияния, который был сделан с борта Международной космической станции.

Свое фото французский астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.

"Очередное полярное сияние - на этот раз особенное благодаря своей яркости. Полная луна освещает темную сторону Земли почти так же, как дневной свет", - подписал снимок Песке.

На его фотографии видна укрытая облаками планета с зелеными изгибами света в атмосфере, которые переходят к красному цвету в высоте.

Читайте такжеАстронавт NASA показал Землю с борта МКС: впечатляющие снимкиПоскольку астронавт не уточнил, над каким полушарием был сделан снимок, остается неясным - это южное или северное сияние.

Снимок собрал немало восторженных комментариев. Среди них отметился и миллиардер Джаред Айзекман - командир первой гражданской туристической миссии в космосе Inspiration4, которую в этом месяце инициировала компания SpaceX.

"Невероятно", - написал Айзекман, отметив, что они тоже видели полярное сияние с борта МКС, но оно было "не таким".

Напомним, что ранее в этом месяце СМИ узнали, что Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило компании Virgin Galactic выполнять полеты в космос.

Автор: Станислав Кожемякин